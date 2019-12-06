Зеленский в преддверии саммита рассказал, чего он боится больше всего

Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" рассказал о своем самом большом опасении. Президент Украины больше всего боится, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе не принесут результата.

"Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров", — подчеркнул Зеленский. Вместе с тем он отметил, что уже само проведение саммита является победой. Президент Украины заявил, что хочет вернуться из Парижа, где предстоит встретиться лидерам "четверки", с конкретными результатами, однако понимает, что получится не все.

Зеленский признался, что хочет привезти из Франции "понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну".

Также президент Украины рассказал об условиях амнистии ополченцев на Донбассе. Он заявил, что об этом можно говорить только после того, как в регионе установится безопасность и появится возможность для проведения выборов. Возможно, это произойдет уже после саммита в Париже, передает РИА Новости.

Верховная рада Украины уже приняла закон об амнистии, но Зеленский пока не подписал его.

Саммит "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится 9 декабря. Согласно сообщению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Зеленский намерены встретиться на саммите. Формат их встречи будет определен позднее, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.