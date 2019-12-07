Дочка Лободы проговорилась о братике

Певица Светлана Лобода выложила в своем Instagram трогательное видео со своей старшей дочерью. Восьмилетняя Евангелина проговорилась, что мечтает о братике.

"Солнышко мое, — ласково обращается певица к дочке. – Моя любовь". "Твоя любовь уже братика ждет", — заявляет Евангелина. "Так, тихо!" – говорит Лобода и завершает съемку.

В настоящее время у Лободы две дочери – старшая, Евангелина, родилась в 2011 году, а младшая, Тильда, в 2018. Девочки очень разные, рассказала певица ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову. Старшая дочь – эмоциональная, открытая, любит общение, а младшая — спокойная, наблюдательная, очень обаятельная, но любит держать все в себе.