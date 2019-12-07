Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 декабря 201911:22 Сергей Брилев

Медведев объяснил тонкости украинского транзита

фото: facebook.com/Сергей Брилев

Когда в новом формате прошел ежегодный "Разговор с Дмитрием Медведевым", в Вене стартовал новый раунд непростых переговоров российских и украинских газовиков. По ходу "Разговора" премьер-министр затронул эту тему лишь мимолетом, но тут в засаде были "Вести в субботу".

- Дмитрий Анатольевич, марафон. Подхвачу эстафету у коллег. Вы про Украину начали говорить, но не сказали ничего про газ. Недавно фракция Порошенко в Верховной Раде сказала: а не нужны нам прямые поставки из России. И, в общем, глядишь на эту ситуацию, думаешь, им прямые поставки не нужны, они там реверсом все получают, при этом хотят деньги за транзит.

- Причем наш же газ.

- Да. Так, может, вообще не поставлять?

- Это невозможно по другой причине. Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать. По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договориться. А как можно договориться? Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, "соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон". Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего год транзитный тариф вырос, например, в пять раз.

- То, что в Киеве говорят.

- Да, то, что говорят. Не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать, а вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому хотят они или нет этого, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон.

- А Россия не может сказать европейским потребителям, что мы вам-то газ поставляем, но запрещаем вам реверсно его поставлять украинцам?

- Это довольно сложно с точки зрения технологического контроля.

- Да, и газ уже в их собственности.

- Надо смотреть еще и газ в их собственности, и европейское законодательство. Кстати, украинские коллеги сейчас активно внедряют у себя европейское законодательство. Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое. Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан.

- Я вернусь к оговорке фракции Порошенко. На самом деле за неполные 10 лет Россия имеет дело уже с четвертым украинским президентом.

- Есть такое.

- Зигзагообразная политика очень часто проводится. Сегодня — Зеленский. Пройдет три года, кто знает, как там опять все изменится. Имеет ли смысл заключать с украинцами такой же долгосрочный контракт?

- Вопрос ведь не в том, кто стоит у горнила власти, а в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства.

- О чем и речь, они как бы не изменятся.

- Они очень часто нам говорят, эти три миллиарда, которые когда-то брал Янукович, не мы брали, не нам отдавать. Это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей — и президент, и правительство — это понимает.

- Можете ли вы себе представить на данный момент фантастическую картину, что прилетаете вы на встречу, допустим, премьер-министров стран СНГ, поднимаете шторку иллюминатора, приземлились, смотрите, а там уже украинский самолет стоит?

- Почему фантастическую? Никогда не говори "никогда". Тем более что Украина не вышла из СНГ. Мы не знаем, что будет в будущем. В любом случае участие в международных форматах — это полезная вещь. Лучше участвовать в таких встречах, чем уклоняться от них. Это позволяет решать накопившиеся вопросы, ведь все проблемы в современном мире от недопонимания.

- Готовьте шторку иллюминатора.

Сейчас

06:38

Порошенко проецирует свои страхи на Зеленского

04:41

Взрыв в Мексике: четыре человека погибли, 10 получили ранения

04:21

Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Илона Маска

01:50

Еще четверо российских детей вернулись в Москву из Сирии

01:00

Грета Тунберг признала неэффективность экоактивизма

23:47

Дочка Лободы проговорилась о братике

22:45

Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Углубление интеграции: Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Углубление интеграции: Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

1 час назад
Скандальный арт-объект шокировал Германию

Скандальный арт-объект шокировал Германию

2 часа назад
Водитель, въехавший в вестибюль МЦК, был пьян

Водитель, въехавший в вестибюль МЦК, был пьян

56 минут назад
Дело о взятке: в департаменте лесного хозяйства Приморья прошел обыск

Дело о взятке: в департаменте лесного хозяйства Приморья прошел обыск

3 часа назад
К берегам Сирии направляется американский атомный авианосец Harry Truman

К берегам Сирии направляется американский атомный авианосец Harry Truman

4 часа назад
Почему дорожает гречка: комментарий Минсельхоза

Почему дорожает гречка: комментарий Минсельхоза

6 часов назад
Откуда не ждали. Названа новая причина рака

Откуда не ждали. Названа новая причина рака

5 часов назад
Порядка 20 тысяч жителей Энгельса остались без отопления

Порядка 20 тысяч жителей Энгельса остались без отопления

2 часа назад
Депутат Госдумы: Порошенко проецирует свои страхи на Зеленского

Депутат Госдумы: Порошенко проецирует свои страхи на Зеленского

4 часа назад
Когда все понятно без переводчика: о чем Путин договорился с немецкими бизнесменами

Когда все понятно без переводчика: о чем Путин договорился с немецкими бизнесменами

14 часов назад
Лавров: Россия ждет от саммита "нормандской четверки" решений по Донбассу

Лавров: Россия ждет от саммита "нормандской четверки" решений по Донбассу

8 часов назад
Еще четверо российских детей вернулись в Москву из Сирии

Еще четверо российских детей вернулись в Москву из Сирии

9 часов назад
Дочка Лободы проговорилась о братике

Дочка Лободы проговорилась о братике

11 часов назад
Полонкоеву предъявлено обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

Полонкоеву предъявлено обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

5 часов назад
Полиция Великобритании ищет "русский след" в гибели российского миллиардера в ДТП

Полиция Великобритании ищет "русский след" в гибели российского миллиардера в ДТП

9 часов назад
Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

Разбившуюся российскую гимнастку пытались заставить замолчать

14 часов назад
Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

20 часов назад
"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

21 час назад
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
"Ржев" вышел в общероссийский прокат

"Ржев" вышел в общероссийский прокат

05.12.2019 05:36
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

04.12.2019 17:35
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

18 минут назад
Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

1 час назад
13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

2 часа назад
Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу для медицинского обследования

Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу для медицинского обследования

4 часа назад
Конгресс США не получит финансовых документов Трампа

Конгресс США не получит финансовых документов Трампа

5 часов назад
Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону". Видео

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Аризону". Видео

5 часов назад
Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

6 часов назад
Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Илона Маска

Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Илона Маска

7 часов назад
Комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке

Комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке

7 часов назад
17-летний подросток неудачно повернул голову и скончался от инсульта

17-летний подросток неудачно повернул голову и скончался от инсульта

7 часов назад
Пока Зеленский готовится к саммиту "четверки", в Киеве зреет новый "майдан"

Пока Зеленский готовится к саммиту "четверки", в Киеве зреет новый "майдан"

8 часов назад
В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

8 часов назад
В Германии найдены картины Гольбейна, ван Дейка и Брейгеля, похищенные 40 лет назад

В Германии найдены картины Гольбейна, ван Дейка и Брейгеля, похищенные 40 лет назад

9 часов назад
Россияне взяли два золота и серебро в третий день чемпионата Европы по плаванию

Россияне взяли два золота и серебро в третий день чемпионата Европы по плаванию

10 часов назад
Российские моряки с задержанного в Британии судна вернутся домой на следующей неделе

Российские моряки с задержанного в Британии судна вернутся домой на следующей неделе

10 часов назад
"Практически ничего не изменилось": Грета Тунберг признала неэффективность экоактивизма

"Практически ничего не изменилось": Грета Тунберг признала неэффективность экоактивизма

10 часов назад
Стало известно, что бойню на базе ВМФ США устроил саудит

Стало известно, что бойню на базе ВМФ США устроил саудит

11 часов назад
В Калининграде ищут причину гибели лебедей

В Калининграде ищут причину гибели лебедей

12 часов назад
Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

Фигуристка Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

12 часов назад
Болельщики "Зенита" в знак протеста покинули трибуны в матче с "Динамо"

Болельщики "Зенита" в знак протеста покинули трибуны в матче с "Динамо"

12 часов назад
В семейном конфликте хоккеиста Зайцева разберется суд: местонахождение детей неизвестно

В семейном конфликте хоккеиста Зайцева разберется суд: местонахождение детей неизвестно

13 часов назад
Россия не оставит без ответа новые американские санкции

Россия не оставит без ответа новые американские санкции

14 часов назад
Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

Консультации с "Газпромом": "Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам

15 часов назад
Итоговые сочинения как пособие для уставших надеяться

Итоговые сочинения как пособие для уставших надеяться

15 часов назад
В столичном метро объяснили необходимость видеокамер в туалетах

В столичном метро объяснили необходимость видеокамер в туалетах

16 часов назад
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

16 часов назад
От семи до тринадцати: в "Прямом эфире" выбирали лучшую многодетную семью

От семи до тринадцати: в "Прямом эфире" выбирали лучшую многодетную семью

16 часов назад
Российские военные провели эксперимент с космической платформой

Российские военные провели эксперимент с космической платформой

18 часов назад
Виктор Чайка оказался настоящим Сигалом

Виктор Чайка оказался настоящим Сигалом

20 часов назад
Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

21 час назад
Генетики подтвердили, что древние люди одомашнили сами себя

Генетики подтвердили, что древние люди одомашнили сами себя

06.12.2019 10:18
Киат В. Тан, создатель Gardens by the Bay: как дикий участок Сингапура стал Садами у залива

Киат В. Тан, создатель Gardens by the Bay: как дикий участок Сингапура стал Садами у залива

06.12.2019 10:00
Видеоитоги года: что смотрели и лайкали на YouTube в 2019 году

Видеоитоги года: что смотрели и лайкали на YouTube в 2019 году

06.12.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку