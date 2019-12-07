В Германии найдены картины Гольбейна, ван Дейка и Брейгеля, похищенные 40 лет назад

В Германии обнаружены картины, украденные из музея города Гота 40 лет назад. Как сообщает Der Spiegel, похищение 1979 года стало крупнейшим в истории ГДР.

По информации издания, картины удалось вернуть после секретных переговоров городских властей с неким юристом, который требовал за полотна больше 5 миллионов евро. Полиция возбудила дело о вымогательстве.

Сейчас произведения искусства находятся в лаборатории, где проходят проверку на подлинность, сообщает телеканал "Россия 24". Пресса публикует черно-белые репродукции шедевров. Это "Старик" Яна Ливенса, "Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках" работы Франса Хальса, "Святая Катарина" Ганса Гольбейна, "Автопортрет с подсолнухом" Антониса ван Дейка и "Деревенская улица с повозками и коровами" Яна Брейгеля — старшего.