Полиция Великобритании ищет "русский след" в гибели российского миллиардера в ДТП

Поиск свидетелей аварии в британском Оксшотте, в результате которой погиб российский бизнесмен, объявила полиция графства Суррей. Три автомобиля столкнулись неподалеку от места, где Дмитрий Обретецкий выгуливал собаку 25 ноября. С многочисленными травмами его госпитализировали. Обретецкий умер через пять дней.

Табличка на месте аварии на улице Уоррен-лейн в городе Оксшотт (графство Суррей) появилась сразу после трагедии. Полицейские продолжают искать очевидцев смертельного ДТП, жертвой которого стал житель графства, волгоградский миллиардер Дмитрий Обретецкий.

"ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло на улице Уоррен-лейн около 16:45 25 ноября, когда 49-летний Дмитрий, проживающий в Оксшотте, выгуливал собаку. Он был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался через несколько дней. Мы обращаемся ко всем, у кого есть записи видеорегистраторов или информация, которая может помочь расследованию, связаться с отделом серьезных ДТП", — говорится в сообщении правоохранителей.

Основатель дистрибьютерской компании Обретецкий с начала 90-х годов был весьма влиятельным представителем российского бизнеса. За несколько лет партнерами российской компании стали десятки иностранных корпораций. В 2008 Обретецкий обрел известность далеко за пределами бизнес-пространства — в спортивных кругах. Во время чемпионата Европы по футболу в Сети появилась фотография, на которой человек размахивает российским флагом, стоя при этом на фанатской трибуне голландской сборной. Легендарный матч Россия-Голландия тогда закончился со счетом 3:1 в нашу пользу. Человеком с флагом оказался миллиардер Обретецкий.

Случайная смерть российского миллиардера сразу вызвала много догадок и мистификаций в местных СМИ. Тем более что все обстоятельства аварии даже полицейские до сих пор выяснить не могут. Искать "русский след" (пресловутые "хайли лайкли"-факты), к счастью, пока не берутся — Обретецкий был далек от политики. Тем не менее до окончания расследования криминальная составляющая в загадочной гибели бизнесмена не исключается.

"Действительно, это странность, что ни с того ни с сего бизнесмен попадает в аварию возле своего дома и умирает. Но, даже если есть криминал, к России это никакого отношения не имеет. Нужно проверить, кому это выгодно. Компаньоны, наследники — кому Обретецкий перешел дорогу", — комментирует журналист Олег Лурье.

Местные жители поговаривают: дорога, на которой произошла авария с участием сразу трех машин, в этом районе действительно считается опасной — несчастные случаи здесь нередки. Собака Обретецкого, лабрадор Оскар, в той аварии погибла на месте. У бизнесмена остались жена и трое детей.