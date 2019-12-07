17-летний подросток неудачно повернул голову и скончался от инсульта

В Британии физически здоровый 17-летний подросток Бен Литтлвуд резко повернул голову и получил инсульт, от которого впоследствии скончался. Он вел здоровый образ жизни и был военным кадетом.

ЧП произошло в Дукингфилде (графство Большой Манчестер). Бен находился дома один, передает The Mirror. Он готовил на кухне чай. Подросток быстро повернул голову, из-за чего разорвалась одна из артерий. Кровяной сгусток попал в мозг и вызвал ишемический инсульт. Встревоженная тем, что Бен не отвечает на звонки, домой приехала мать. Она обнаружила сына на полу.

Подросток был госпитализирован и умер в больнице спустя 8 дней. Поначалу врачи не верили, что у Бена действительно был инсульт – он слишком юн для этого. Диагноз уточнялся в течение четырех дней. По статистике, средний возраст англичан, впервые перенесших инсульт – 68 лет.