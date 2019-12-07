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7 декабря 201900:40

Евролига. "Химки" уступили "Барселоне", "Зенит" переиграл АСВЕЛ

Алексей Швед (в центре)

Алексей Швед (в центре)
euroleague.net

В матче 12-го тура баскетбольной Евролиги "Химки" на площадке домашней арены проиграли испанской "Барселоне" со счетом 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18). Для подмосковной команды это поражение стало четвертым кряду в турнире.

У победителей встречи самыми результативными стали Никола Миротич (28 очков), Малкольм Дилэйни (19) и Анте Томич (15), а в составе российской команды больше всех набрали Алексей Швед и Джереми Эванс – 23 очка и 16 очков соответственно.

В параллельной игре "Зенит" дома обыграл французский АСВЕЛ (75:70), прервав серию из шести поражений. У петербуржцев Алекс Ренфро записал на свой счет 16 очков, а Густаво Айон – 14.

"Химки" после 12 встреч "регулярки" Евролиги занимают восьмое место в турнирной таблице, а "Зенит" расположился на 18-й строчке. В следующем матче турнира химчане 12 декабря примут "Альбу", а петербуржцы на следующий день на выезде сыграют с "Баварией".

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