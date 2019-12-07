Еще четверо российских детей вернулись в Москву из Сирии

В Москву из Сирии привезли еще четверых российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах на территории САР.

Из аэропорта их доставили в Национальный медицинский центр здоровья. А после передадут родственникам, сообщает телеканал "Россия 24".

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента. Ею занимаются МИД, МЧС, другие ведомства, а также уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.