Сергей Семак: в матче с "Динамо" хорошо настроились и удачно сыграли

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над московским "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура российской премьер-лиги. Подопечные 43-летнего специалиста довели беспроигрышную серию в РПЛ до восьми игр (семь побед, одна ничья).

"Хорошая игра в исполнении команды. Естественно были ошибки, как и всегда, но хорошо настроились и очень удачно сыграли, много создали моментов, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Поздравляю болельщиков и команду с хорошей победой. Будем готовиться к заключительному матчу в этом цикле. Дальше будем смотреть, когда и к чему начинать подготовку".

На 40-й минуте встречи фанаты петербуржской команды в знак протеста против массовых задержаний болельщиков "Спартака" покинули трибуны. Наставник "сине-бело-голубых" не оставил без внимания этот факт.

"Прекрасно знали об этой акции, – сообщил Семак. – Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с начала матча, и болельщикам, которые поддерживали до финального свистка. Мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать в перспективе – неправильно, на мой взгляд, футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду", – подытожил наставник петербуржцев.

Напомним, "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице, а "Динамо", прервавшее победную серию из трех матчей, расположилось на седьмой строчке, имея в активе 24 очка. В следующем туре чемпионата России петербуржцы 1 марта примут "Локомотив", а "бело-голубые" в тот же день дома сыграют со "Спартаком".