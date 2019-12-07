Алена Косторная: мировой рекорд в финале Гран-при? Не обращаю на это внимание

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о мировом рекорде, который она обновила в короткой программе в финале Гран-при. Предыдущий рекорд принадлежал также 16-летней спортсменке.

За свой прокат в финале Гран-при Косторная получила 85,45 балла. Прежний рекорд в 85,04 балла Алена установила в середине ноября 2019 года на этапе Гран-при в Саппоро, тогда россиянка перебила достижение японки Рики Кихиры (83,97).

"Мировой рекорд? "Ощущения те же, что и раньше. Я не особо обращаю на это внимание, – приводит слова Косторной ТАСС. – Однажды я его уже поставила и теперь стараюсь совершенствоваться. Изначально тренеры настраивали на то, что будет чуть поменьше. И когда оказалось побольше, это была неожиданность".

Напомним, финал Гран-при проходит в итальянском городе Турин и завершится в воскресенье, 8 декабря. Произвольную программу девушки представят 7 декабря.