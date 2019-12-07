Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Илона Маска

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом Лос-Анжелеса из-за дела о клевете в адрес дайвера Вернона Ансуорта. Присяжные, рассмотрев дело, приняли сторону Маска. Причины решения суда не разглашаются, передает РИА Новости.

Дайвер Ансуорт был участником операции по спасению тренера и 12 детей из пещеры в Таиланде. Именно он организовал спасательные действия. Илон Маск отправил ему в помощь субмарину, однако Ансуорт заявил, что это лишь рекламный трюк, и высказался в адрес изобретателя в оскорбительной манере.

После этого Маск, как он утверждает, под влиянием эмоций, стал продвигать в соцсетях теорию о том, что дайвер является педофилом и проживает в Таиланде ради брака с несовершеннолетней. После волны критики Илон Маск удалил оскорбительные посты и извинился, однако Ансуорт подал на него в суд. Он надеялся получить 75 тысяч долларов в качестве возмещения морального ущерба.