"Интер" и "Рома" завершили матч чемпионата Италии без забитых мячей

В матче 15-го тура итальянской серии А миланский "Интер" на поле домашнего стадиона "Сан-Сиро" сыграл вничью с римском "Ромой" – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

"Интер" довел беспроигрышную серию в чемпионате Италии до восьми игр (шесть побед, две ничьи) и с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка "Ювентус", а "Рома" расположилась на четвертой строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре серии А подопечные Антонио Конте в воскресенье, 15 декабря, на выезде сыграют с "Фиорентиной", а команда Паулу Фонсеки в тот же день примет СПАЛ.