Полонкоеву предъявлено обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева

Предположительному главарю совершившей нападение группировки и его родственнику предъявлено обвинение в посягательстве на убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По словам защиты, одного из фигурантов дела, обвиняемые и подозреваемые не признают свою вину.

Как уточняется, Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении преступления по статье 317 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), а также по части 3 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"). Полонкоевы категорически отрицают вину. Адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев уверен: следствие пытается подстроить факты под обвинения и "в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления".

По словам Яндарбаева, в ночь на субботу, 7 декабря, защитники остальных четверых фигурантов дела были ограничены в доступе к своим подзащитным более трех часов. Некоторые следственные мероприятия были проведены с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса и в отсутствие адвокатов.

Кроме Полонкоевых рано утром 6 декабря правоохранители задержали 25-летнего сына Полонкоева Закре, а также Алихана Белхароева, Али Картоева и Иссу Наккстхоева. Следственный комитет РФ намерен выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Следственный комитет, ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли деятельность организованной преступной группы, которая 12 января совершила нападение, а 2 ноября текущего года – убийство начальница Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. 6 декабря в Москве и Ингушетии была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны руководитель организованной преступной группы 56-летний Хасан Полонкоев и пять участников группы.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по различным адресам, а также разыскивают других причастных к нападению на полицейских и допрашивают четверых фигурантов дела в статусе подозреваемых.