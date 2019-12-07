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7 декабря 201905:11

Запуск космического корабля Starliner отложен на сутки из-за непогоды

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Первый запуск американского космического корабля Starliner отложен на сутки. Новая дата старта – 20 декабря. Причина отсрочки – неблагоприятные погодные условия, из-за которых не удалось вовремя провести предстартовую проверку Atlas-5 – ракеты-носителя, которая должна поднять корабль на орбиту.

Старт переносится уже второй раз: ранее сообщалось, что запуск состоится 19 декабря, в качестве причины также назывались проблемы с ракетой.

Запуск будет беспилотным, сообщает ТАСС. Он состоится 06:36 по времени Восточного побережья США (в 14:36 по времени Москвы) с мыса Канаверал. Корабль будет выведен на орбиту высотой 181 километр. Затем он отделится от ракеты, включит бортовые двигатели и причалит к МКС.

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