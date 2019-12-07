Выборы в Британии: против Джонсона ополчились даже коллеги по партии

Капитализм против социализма — в британском телеэфире. Жители Соединенного Королевства вновь наблюдали противостояние премьер-министра Бориса Джонсона и лейбориста Джереми Корбина в прямом эфире. Дебаты состоялись в преддверии досрочных парламентских выборов. Корбин заявил, что социализм доказал свою эффективность, поэтому в случае победы лидер лейбористов намерен внедрять социалистические подходы. Джонсон, напротив, готов всеми силами защищать капитализм.

Для кандидатов на должность премьер-министра это был последний шанс в прямом эфире нанести решающий удар по своему оппоненту. Борис Джонсон лидирует по опросам общественного мнения, и его главная задача — эту полную чашу не расплескать. У Корбина с рейтингами дела обстоят хуже — ему была нужна безоговорочная победа в студии. Их общая проблема — в том, что публику уже нечем удивлять: на все вопросы оба они отвечали не один раз. Мантра Джонсона хорошо известна. Он обещает вывести страну из Евросоюза. Корбин на протяжении всей своей предвыборной кампании упорно отказывается отвечать на вопрос, он за или против Brexit.

"Я хочу возглавлять правительство, которое будет представлять всю страну и все наше общество. Мы в течение трех месяцев проведем переговоры с Европейским союзом относительно соглашения о выходе, которое бы защитило торговлю и рабочие места. Также мы обсудим мирный процесс в Северной Ирландии и проведем референдум по данному вопросу в течение полугода. И тогда все закончится", — говорит лидер партии лейбористов Джереми Корбин.

"Чего я не услышал от лидера Лейбористской партии — это о сделке, которую он хочет заключить через три месяца. Кто будет вести переговоры? Потому что, насколько я могу видеть, все в Лейбористкой партии борются за то, чтобы остаться в стороне от мистера Корбина, который остается нейтральным в этом вопросе. Кто собирается заключать это соглашение? Как вы можете получить новую сделку от Брюсселя по Brexit, если сами в нее не верите?" – вопрошает премьер-министр Борис Джонсон.

Против Джонсона неожиданно выступил его коллега по партии, бывший премьер-министр Джон Мейджор, который призвал нынешнего главу правительства не поддерживать. Один из самых успешных премьер-министров от лейбористской партии Тони Блэр также настроен скептически.

"Я знаю, что эти выборы ужасны. Это как пробираться через лабиринт, где на каждом шагу вас поджидает нечто шокирующее", — отмечает Тони Блэр.

Социологические опросы показывают, что последние теледебаты радикально ничего изменить не смогли. Сторонники Корбина уверены, что победил он. Точно так же думают про своего кандидата те, кто собрался голосовать за Джонсона.

Если эти оценки верны, то у нынешнего главы кабинета есть шансы сохранить за собой эту должность. В любом случае ждать уже осталось недолго. До выборов осталось меньше недели, и станет ясно, чьи прогнозы были точны.