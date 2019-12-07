"Рейнджерс" проиграл "Монреалю", Георгиев отразил 31 бросок, Панарин очков не набрал

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду "Мэдисон Сквер Гарден" проиграл команде "Монреаль Канадиенс" со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

У победителей встречи голами отметились Брендан Галлахер (11-я минута) и Нейт Томпсон (59), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Брендан Смит (23).

Российские нападающие "Нью-Йорка" Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали и завершили встречу с показателем полезности "-1" и "0" соответственно. Их соотечественник и одноклубник Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, а "Монреаль" в ней же поднялся на седьмую строчку, имея в активе на одно очко больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры" в понедельник, 9 декабря, на выезде сыграют с "Вегас Голден Найтс", а "Канадиенс" 11 декабря встретится с "Питтсбургом".