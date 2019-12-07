Дело о взятке: в департаменте лесного хозяйства Приморья прошел обыск

В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства в рамках расследования дела по подозрению во взяточничестве. Обыск проходил в кабинете Филатовой Е.А. – ведущего специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей, передает РИА Новости.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что обыски прошли в кабинетах заместителей директора департамента. Эта информация недостоверна.