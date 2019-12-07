Найджел Пирсон – новый тренер "Уотфорда"

Стало известно имя нового тренера английского "Уотфорда". Им стал Найджел Пирсон, известный по работе с "Саутгемптоном", "Халл Сити" и "Лестером".

Пирсон стал уже третьим тренером "Уотфорда" в текущем сезоне. В сентябре после провального старта был уволен испанский специалист Хави Грасия, а на его место был назначен другой испанец Кике Флорес. Но и ему не удалось исправить положение. В 15 матчах "шершни" одержали лишь одну победу и занимают последнее место в премьер-лиге. 1 декабря Флорес был отправлен в отставку, а через пять дней клуб возглавил англичанин Найджел Пирсон.

Найджел Пирсон в 2014 году вернул "Лестер" в премьер-лигу и помог ему закрепиться в элите. Незадолго до старта сезона 2015/16 Пирсон лишился своего поста из-за скандала, в котором был задействован его сын Джеймс, игрок резервного состава. Новым тренером был назначен итальянец Кладуио Раньери, который привел "лисиц" к их первому и пока единственному чемпионству. Пирсон же потом работал в "Дерби Каунти" и бельгийском "Левене".