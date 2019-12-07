Углубление интеграции: Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Владимир Путин 7 декабря встретится с Александром Лукашенко в Сочи. Главная тема — углубление интеграции между Россией и Белоруссией в рамках Союзного Государства. 8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания договора о его создании.

Президенты рассмотрят дорожные карты по развитию отношений между нашими двумя странами, передает телеканал "Россия 24". Всего таких карт более 30, значительную часть уже удалось согласовать. Одной из наиболее важных тем в переговорах по интеграции является вопрос цены на газ для Белоруссии. Также лидеры обсудят крупные инвестиционные проекты.

На этой неделе Александр Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах в своем выступлении перед парламентариями Белоруссии. Президент подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером республики, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку временем.

Лукашенко считает, что спорные вопросы между Москвой и Минском вполне решаемы, а дальнейшее углубление интеграции — реально. Он не исключил при этом, что стороны могут одобрить соответствующую программу действий уже в самое ближайшее время.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Медведев рассказал журналистам, что работа, проделанная правительствами двух стран по вопросу интеграции, была глубокой, и он надеется, что встреча президентов России и Белоруссии 7 декабря "многое прояснит".