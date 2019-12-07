"Динамо" интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Московское "Динамо" намерено приобрести во время зимнего трансферного окна нападающего варшавской "Легии" Ярослава Незгоду. В нынешнем сезоне 24-летний поляк забил 11 мячей и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Польши.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", динамовцы готовы заплатить за Незгоду 4 миллиона евро. В составе бело-голубых уже играет бывший футболист "Легии" Себастьян Шиманьский. Помимо "Динамо" на Незгоду претендуют ряд клубов из Германии, Бельгии и Италии.

Ярослав Незгода выступает за "Легию" с 2016 года. В нынешнем чемпионате он забил 11 мячей и делит первое место в споре бомбардиров Экстраклассы с датчанином Кристианом Гинкьером из "Леха". В первую сборную Польши Ярослав пока не привлекался, но провел несколько встреч в молодежной команде.