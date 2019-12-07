Авария в Забайкалье: владелец автобуса отправлен под домашний арест

В субботу читинский суд арестовал бизнесмена Ивана Стрельникова и отправил его под домашний арест на 2 месяца. Стрельникову принадлежит автобус, который 1 декабря упал с моста через реку Куэнгу​​​. В ДТП погибли 18 пассажиров и водитель, пишет РИА Новости.

Следствие просило суд о заключении бизнесмена под стражу, но суд учел наличие у обвиняемого двух детей и постоянного места жительства. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил пассажирских перевозок.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса РФ. 20 пассажиров проходят лечение в больницах.