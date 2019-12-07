Водитель, въехавший в вестибюль МЦК, был пьян

Водитель, въехавший в вестибюль станции МЦК "Окружная" в Москве, был пьян, сообщили в ГИБДД. В данный момент процедура медосвидетельствования завершена. Подтверждено, что шофер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС, не уточняя степень опьянения водителя.

Ранее сообщалось, что утром в субботу легковой автомобиль сначала наехал на пешеходов, а затем врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК. В результате погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие — пешеходы, водитель остался жив. Еще двое, включая пассажира авто, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время движение транспорта на месте ДТП не перекрыто, причина аварии устанавливается.