"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

Вышел тизер-трейлер к одному из самых ожидаемых блокбастеров 2020 года — сказочному приключению "Последний богатырь: Корень зла" от Disney и Yellow Black and White при участии телеканала "Россия".

Первая часть сказочного приключения Disney "Последний богатырь" вышла в прокат в октябре 2017 года и обновила кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Съемки продолжения начались в июне 2019 года и проходили в Московской области, Карелии, Краснодарском и Пермском краях.

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Меч-Кладенец дает возможность регулярно прорубать дыру между мирами и добывать маленькие радости для комфортной жизни — генератор, микроволновку, вентилятор, пылесос.

Однако Ивана тяготит тоска по родному миру и заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья. Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, а опозориться на глазах у отца и невесты не хочется. К тому же у красавца-богатыря Финиста, явно симпатизирующего Василисе, мощи и красоты — хоть отбавляй.

Но все это уже не имеет значения, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и под угрозой оказывается само существование волшебного мира. Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит дальнее путешествие за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть в Белогорье мир.

Фильм Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в прокат 24 декабря 2020 года в формате 2D. В нем сыграли, в частности, Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Кирилл Зайцев, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Александр Семчев, Юрий Цурило, Таисия Вилкова, Марта Тимофеева.