Обамеянг может сменить "Арсенал" на "Реал"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в "Реал" уже будущей зимой. Клубы готовят сделку, результатом которой должен стать обмен футболистами.

Контракт 30-летнего габонца с лондонским клубом Рассчитан до мая 2021 года. "Арсенал" предложил нападающему новый контракт, но Обамамеянг намерен покинуть Лондон. Футболист сообщил о желании играть за "Реал", который в свою очередь заинтересован в усилении атки.

"Реал" готов приобрести Обмаеянга за 70 миллионов евро. Не исключено, что частью сделки станет переход в лондонский клуб нападающего Луки Йовича. Серб был куплен летом у немецкого "Айнтрахта" за 60 миллионов, но смог заиграть в "королевском клубе".