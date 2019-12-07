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7 декабря 201911:05

Фанаты ЦСКА поддержат коллег из других клубов

Болельщики ЦСКА поддержат акцию коллег других клубов. В матче с "Краснодаром" они покинут трибуны на 40 минуте.

Инициатором акции выступила фанатская группировка "Спартака" "Фратрия". В связи с давлением на фанатское сообщество со стороны правоохранительных органов болельщики красно-белых призвали коллег покинуть матчи 19 тура РПЛ на 40 минуте. Накануне призыв москвичей был услышан в матчах "Зенит" – "Динамо" и "Арсенал" – "Локомотив".

Во время матча "Зенит" – "Спартак" часть фанатов гостей оскорбляли нападающего петербуржцев Артема Дзюбу. На прошлой неделе немало спартаковских болельщиков были задержаны в Санкт-Петербурге. Кроме того, один из лидеров фанатов "Спартака" Валерий Бевз был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург, где суд запретил ему посещать матчи чемпионата страны в течении полутора лет. В связи с этими событиями "Фратрия" решила провести акцию с уходом, которую поддержали болельщики других команд.

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