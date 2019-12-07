Жириновский уточнил, почему россиянам предлагают "всякие отходы"

Претензии Федеральной антимонопольной службы РФ к производителям порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ранее ФАС обнаружила в действиях компаний Henkel и Procter & Gamble — поставщиков капсул для стиральных машин Persil и Ariel — признаки недобросовестной конкуренции и потребовала от компаний поставлять в Россию моющие средства евростандартов.

Аналогичные претензии предъявлены и поставщику шоколада Lindt: продукция, продаваемая в России, существенно отличается о той, которую продают в европейских странах. Компаниям вынесено предупреждение. За месяц они должны либо устранить нарушения, либо промаркировать продукцию соответствующим образом.

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества", — отметил в своем "Твиттере" Жириновский. По его мнению, жители России для стран Запада — "люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы". Лидер ЛДПР заявляет: ввоз плохой продукции нужно прекратить. "Хотят торговать с нами — пусть импортируют высокачественные товары. Не хотят — обойдемся", — подытожил он.

Тем временем ранее Петр Бобровский — исполнительный директор ассоциации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, — заявил: указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств.