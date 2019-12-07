Образец картографического искусства: отреставрирован атлас Петербурга 1798 года

В Санкт-Петербурге после комплексной реставрации готов к презентации исторический атлас северной столицы 1798 года.

На картах XVIII века Васильевский остров обозначен как центр Петербурга. Именно в его пределах должны были размещаться все наиболее важные государственные объекты. Еще нет биржи и стрелки, но уже есть здание Двенадцати коллегий, где находился Сенат. Именно здесь, а не на Дворцовой предполагалась главная площадь столицы.

Отсюда через Неву был переброшен первый наплавной мост, соединяющий здания Сената и Синода. Переправа, как и церковь преподобного Исаакия Далматского, не сохранились до наших дней. Уникальный атлас подробно иллюстрирует, какой была столица Российской империи два века назад.

Под дубленой кожаной обложкой — детальные изображения городских площадей, улиц, пристаней, погостов, частных и казенных домов. Сто пятьдесят страниц, составленные в масштабе 25 саженей в английском дюйме, отражают административное деление Петербурга.

Образец картографического искусства. Каждая иллюстрация написана вручную. Особый интерес — рассматривая старые карты, угадывать знакомые места.

Невский проспект на атласе тоже не узнать. На месте бывшей церкви Рождества Богородицы расположился Казанский кафедральный собор.

Последние полгода атлас находился на реставрации. Специалисты Российской национальной библиотеки проклеили истлевшую бумагу и освежили иллюстрации.

В таком первозданном виде атлас держали в руках еще до войны. Атлас конца XVIII века хранил послания будущим архитекторам. Уже тогда ясно, что будет на месте болота или пустоши, где появятся новая больница или мануфактура. Петербург проектировали так, чтобы его не нужно было перестраивать и через сто, и через двести лет.