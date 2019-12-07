Эрдогана пригласили на 75-летие Победы в Москву

Кремль отправил президенту Турции Тайипу Эрдогану приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года. Как рассказала в субботу РИА Новости пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова, Эрдогана ждут на праздновании 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.

"Приглашение передано​​​. Ждем решения", — пояснила Касимова.

Турция не принимала участия в боевых действиях против гитлеровских войск, так как придерживалась в это время политики нейтралитета.