Из Лондона вывезли сто тонн польского золота

Завершилась целая серия секретных операций по возвращению польского золота, которое многие десятилетия хранилось в Банке Англии. Как оно вообще там оказалось, и почему хранение в Лондоне больше не устраивает Варшаву?

То подбрасывает в воздух 12,5 килограмма, то поднимает над головой с облегчением. У президента Центробанка Польши позади настоящая спецоперация.

Сто тонн, 8 тысяч слитков — целые золотые горы перевезли из Банка Англии. "Золотой" кортеж из бронированных автомобилей мчит на скорости, явно превышающей ограничения. Обычно такие операции держат в секрете даже после завершения. Но на этот раз подробности опубликовала охранная фирма, которая и осуществила перевозку. Под покровом ночи золото в деревянных контейнерах грузят в Boeing-737. Потребовались восемь таких рейсов.

Хранилища Народного банка Польши пополнились золотом на сумму 5 миллиардов долларов. Казалось бы, зачем вообще стране накапливать физические слитки в современную цифровую эпоху? Одна из причин кроется в самом названии польской валюты – "злотый", то есть золотой.

В истории польского золота нынешняя спецоперация не первая. В самом начале войны — 4 сентября 1939 года — Польша организовала эвакуацию всех своих запасов. 80 тонн золотых слитков отправили в опасный путь через Румынию, Турцию и Сирию во французские колонии в Африке.

"Начались дискуссии, что с этим золотом. Банк Франции не хотел отдавать Польше как несуществующему государству. Но нажим британцев и американцев сделал так, что золото отдали в 1944 году", — рассказал историк Томаш Бохун.

В начале Второй мировой войны Банк Польши находился в этом здании, и именно отсюда тайно вывозили золотой запас Речи Посполитой. Ремонтировать после войны банк не стали, даже решетки на окнах хранилища — все в пулевых отверстиях.

Почему запас вывезли тогда, понятно — война. Сегодня польское правительство тоже готовится к худшему, но уже на финансовых рынках. В Сейме поддержали идею обеспечить стране большую материальную независимость.

"Виртуальные деньги могут виртуально испариться, пропасть. Финансовые кризисы последних 20-30 лет могут повториться. Все это — крах необеспеченных денег, неоправданного долга. Поэтому сегодня поворот к валюте, обеспеченной золотом, является здоровым", — заявил депутат Сейма Роберт Винницкий.

А тут еще и Brexit, из-за которого Британия выглядит не самым надежным местом. К тому же Лондон уже не раз отказывал странам в доступе к их же золотым запасам. В прошлом году слитки не отдали Венесуэле. Банк потребовал страховку, а также объяснений, каким образом Николас Мадуро планирует распорядиться драгоценным металлом. Братской стране содружества Австралии, Лондон отказал даже в аудите.

"То, что является нашим богатством, должно храниться у нас. В Польше польскому золоту безопаснее", — уверен Роберт Винницкий.

Вернулось ли в Польшу то самое, спасенное от фашистов, золото? Видно, что один из слитков датирован 1972 годом, на другом — клеймо канадского завода. Вторая половина золотых запасов республики все еще остается в распоряжении Банка Англии. Но уже ясно, что на меняющемся европейском континенте амбиции Варшавы все больше растут.