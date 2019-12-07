Названы продукты, разрушающие кишечник

Рост онкологических заболеваний кишечника может быть связан с употреблением в пищу большого количества простых сахаров и другой рафинированной пищи. К такому выводу пришли немецкие ученые, их исследование опубликовано в издании Focus.de.

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника. В исследовании, которое велось в течение 10 лет в 40 странах, принимали участие добровольцы в возрасте до 50 лет — именно в этой возрастной группе медиками зафиксирован резкий рост колоректальных типов рака.

Хроническое воспаление кишечника с последующим раком ободочной и прямой кишки или циррозом печени вызывает длительное употребление шоколада, мармелада, сладкой сдобной выпечки.

Также следует ограничить употребление в пищу соленостей, копченостей и колбасы — их медик считает канцерогенами. По мнению Фрилинга, безопасным можно считать употребление в пищу таких продуктов не чаще одного раза в неделю. Однако если вас беспокоит метеоризм или появляются судороги, от таких продуктов лучше отказаться вовсе.

Также вредны для кишечника плохие жиры, которые содержаться в маргарине и майонезе, фаст-фуд, жареное мясо и продукты глубокой переработки. А вот бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую оболочку кишечника, подчеркнул Томас Фрилинг.

Врачи-диетологи ранее объяснили, что употребление груш благотворно влияет на функционирование кишечника. По их словам, фрукт хорошо влияет на состояние человека. В частности, он помогает уменьшить риск развития ожирения и сахарного диабета. Как утверждают врачи-диетологи, у груши высокая энергетическая ценность. Также в ее составе большое количество клетчатки, фосфора, кальция и витамина K.