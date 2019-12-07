"Адмирал Владимирский" выдвинулся на поиски южного магнитного полюса

Океанографический корабль "Адмирал Владимирский" уже вышел из Кронштадта, да еще и с заданием — заново найти южный магнитный полюс Земли. Уже месяц воды Тихого океана бороздит отправившийся из Владивостока фрегат "Паллада". Скоро из Калининграда пойдут барки "Седов" и "Крузенштерн". Максимально близкий к Антарктиде порт, в который зайдут все красавцы-парусники, будет Грютвикен на острове Южная Георгия.

Короткий переход с судоремонтного завода в порт приписки — ответственное испытание перед выходом в море. Экипаж проверяет судовые механизмы. Крупнейшее в мире парусное судно — "Седов" — которому через год исполнится 100 лет, проведет в море около года. Ему предстоит преодолеть 45 тысяч морских миль. Большую часть пути он пройдет под парусами.

Шлюпам "Восток" и "Мирный" 200 лет назад на путешествие потребовался 751 день. Построенные из соснового леса, они, естественно, еще не были оснащены механическими двигателями, шли только под парусами. Длина корпуса "Востока" составляла 129 футов 10 дюймов — это всего 39 метров. Для сравнения: корпус "Седова" вместе с бушпритом — 117,5 метра в длину. Но парусное оборудование, показывают нам, такое же, как в XIX веке.

Как и тогда, начинается путешествие с Балтики. Выходя в экспедицию, Беллинсгаузен ориентировался на маяки в Финском заливе. В своем дневнике он писал: "В ясную погоду нет нужды заботиться о точном счислении пути корабля, ибо днем маяки служат приметными местами, ночью — верным указателями". Спустя два столетия самый западный Балтийский маяк служит указателем для парусников "Седов" и "Крузенштерн". В маяках с тех пор ничего не изменилось, только вместо керосиновой лампы теперь электрическая.

Самая важная разница: сегодняшние моряки знают, куда идут. В начале XIX века все было по-другому.

"Как Колумб открывал Америку, так и Антарктида — прыжок в неизвестность. Люди шли на открытие чего-то, чего еще не существует. Это подвиг", — отметил Михаил Еремченко, капитан "Крузенштерна".

"Паллада" уже в Тихом океане и спешит навстречу "Седову" и "Крузенштерну". За ее перемещением следят на "Седове" и могут даже связаться с капитаном.

"Войдя в тропические широты, мы попали в ясную, солнечную погоду. Правда, иногда бывают и тропические ливни, иногда дельфин выпрыгивает из воды. В общем, экзотики нам не занимать", — сказал капитан "Паллады" Николай Зорченко.

Тогдашние деревянные шлюпы шли по солнцу и звездам, вместо "Глонасса" у них был секстант, вместо судовых опреснителей морской воды — колотый лед. Курсанты пытаются представить, как первооткрыватели Антарктиды обходились без телефонной связи, Интернета, спутников.

"Не было на мостиках столько специальных средств, как сейчас. Сейчас штурман в основном наблюдает за работой приборов, а раньше люди работали на палубе, невозможно было развить большую скорость. Не было холодильных камер, витаминов и квалифицированной медпомощи", — рассказала одна из курсантов.

Это был тяжелый поход. Из-за скудного рациона приходилось бороться не только со льдами, но и с болезнями, например, с цингой.

Сегодня все действительно по-другому. Но море есть море, и совсем скоро будущие морские волки узнают, что такое парусные авралы и палубные вахты, научатся подниматься на мачты и стоять у штурвала. На пути к загадочному ледяному материку, открытому русскими путешественниками, увидят отколовшиеся льды и айсберги. А пока наряды — на камбузе, в честь выхода в море курсанты помогают готовить праздничный обед.