Лукашенко прилетел в Сочи

В Сочи приземлился самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего туда на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По сообщению белорусского информагентства БелТА, встреча двух президентов состоится во второй половине дня.

Президенты рассмотрят дорожные карты по развитию отношений между нашими двумя странами, передает телеканал "Россия 24". Всего таких карт более 30, значительную часть уже удалось согласовать.



Главная тема — углубление интеграции между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. 8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания договора о его создании.

Одной из наиболее важных тем в переговорах по интеграции является вопрос цены на газ для Белоруссии. Также лидеры обсудят крупные инвестиционные проекты.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Российский премьер рассказал журналистам, что работа, проделанная правительствами двух стран по вопросу интеграции, была глубокой. Медведев надеется, что встреча президентов России и Белоруссии 7 декабря "многое прояснит".