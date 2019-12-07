Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

26 декабря в прокат выйдет комедия "Холоп" о приключениях избалованного балагура XXI века, который попадает в деревню века XIX, где нет ни гаджетов, ни дорогих машин. Взялся за такую тему Клим Шипенко, режиссер фильмов "Салют-7" и "Текст".

Звезды знаменитой космической драмы "Салют-7" — теперь комические актеры. Александр Самойленко и Мария Миронова не могли отказать своему режиссеру, который решился на смелый комедийный эксперимент. Талантливый Клим Шипенко пригласил их в картину "Холоп".

"Он мне прислал сценарий, и у меня было такое ощущение, что это какое-то дежавю, "Иван Васильевич меняет профессию". Еще не было никакого трейлера, и особо сюжетная линия как-то не показана, только такой перенос во время. Но именно по настроению у меня было ощущение, то это именно что-то вот такое", — призналась заслуженная артиста РФ Мария Миронова.

Григорий — типичный представитель современной золотой молодежи: ночные клубы, дорогие шмотки и машины, ощущение полной безответственности и безнаказанности. После того как сын олигарха чуть не попал в тюрьму, терпение отца заканчивается, он решает перевоспитать наследника.

Мажора Григория, убеждают что он попал в прошлое. В деревне нанятые актеры создают атмосферу русской провинции XIX века, где Гриша оказывается в самом низу социальной лестницы. Теперь он – конюх.

Режиссер, последний фильм которого — "Текст" — до сих пор один из самых обсуждаемых российских триллеров, и комедию снимал как большое драматическое кино.

Комичные ситуации, искрометный, но интеллигентный юмор и актуальность самой истории заставили первых зрителей плакать не только от смеха.

"Все мы избалованы, а здесь как раз в точку. Говорят у русского кино нет будущего — посмотрите этот фильм, он трогает до глубины души. Классная картинка — юмор мораль. Новогоднее позитивное кино, — отметили зрители.

Новогодняя комедия в древнерусском стиле с сербом в главной роли на московском кинорынке прошла на ура. Кстати, яблочки которые использовались для оформления, тоже сербские.

Милош Бикович, после того как на съемках полтора месяца проходил в древнерусских лаптях, еще долго привыкал к современной неудобной обуви.

"Я не знал, как лапти надеваются, я это называл "обувь Серафима Саровского". Потому что я это видел на иконе и сказал: дайте мне обувь святого Серафима. Зритель попадет в машину времени, когда пойдет в кино и вернется. Конечно, это очень забавная машина времени, с юмором, но он вернется сквозь время и увидит, как жилось предкам", — отметил Бикович.

"Холоп" стартует во всех кинотеатрах страны 26 декабря. Посмотреть веселую комедию можно будет и все новогодние праздники.