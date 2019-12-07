Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье

Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, инспекторов заподозрили в получении взятки. В том случае, если факт получения незаконного вознаграждения подтвердится, полицейских ожидает увольнение и наказание, предусмотренное действующим законодательством.

Кроме того, их непосредственным руководителям грозит привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.

Силовое сопровождение мероприятия проводили бойцы специального подразделения. В ходе задержания им пришлось выбить стекла в патрульной машине.

Предполагаемые коррупционеры отрицали факт получения денег и настаивали на своей невиновности.