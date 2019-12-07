В США имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных

Впервые в истории США имя Мухаммед попало в рейтинг 10 самым популярных имен для мальчиков. Сейчас оно находится на 10-й позиции, а в список ста самых распространенных попало, по данным американских СМИ, в 2013-м году.

Если верить статистике — Мухаммед или Мохаммед — является одним из самых популярных в мире. Дело в том, что мусульманские семьи, как правило, выбирают это имя для первенца в честь пророка Мохаммеда. Считается, что оно приносит благословение ребенку, передает телеканал "Россия 24".

Что касается США, на первом месте рейтинга имён для мальчиков значится "Лайэм", а для девочек десятый год подряд лидерство удерживает "София".