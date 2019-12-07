Российские и турецкие военные проинспектировали северо-восток Сирии в 14-й раз

На северо-востоке Сирии проинспектировал обстановку четырнадцатый совместный военный патруль России и Турции. Инспекция прошла в нескольких десятках километров восточнее населенного пункта Эль-Камышли.

По сообщению Минобороны России, совместный патруль на маршруте от пункта перехода Дейруна-Ага до населенного пункта Джиллика прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. С воздуха район патрулировали экипажи вертолетов армейской авиации российских Воздушно-космических сил.

В составе патруля были около 50 российских и турецких военнослужащих, а также восемь единиц военной техники: бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы. С воздуха за обстановкой на маршруте движения колонны в режиме реального времени наблюдал беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" Вооруженных сил России.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, подписанным Россией и Турцией в Сочи 22 октября 2019 года, напоминает "Интерфакс".