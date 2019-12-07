Юрий Семин не покинет пост тренера "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опроверг появившиеся слухи о своей скорой отставки. Семин продолжит тренировать московский клуб и в весенней части чемпионата.

Накануне "Локомотив" проиграл в Туле местному "Арсенала" со счетом 0:4. После этого проигрыша железнодорожники отстают от лидирующего "Зенита" на 11 очков. Кроме того, "Локомотив" выбыл из Кубка России и неудачно выступил в Лиге чемпионов. Возможно, совокупность этих факторов породила слухи о скорой отставке 72-летнего специалиста.

Однако само Юрий Семин назвал появившуюся информацию беспочвенной. "Это бред. У меня нет оснований уходить в отставку", — приводит слова тренера "Локомотива" РИА Новости.