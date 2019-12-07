В 2020-м появится новый документ на автомобиль

В следующем году в России сопроводительная документация на автомобили дополнится этикеткой энергоэффективности. Соответствующий ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Как пишет RT, этикетка будет информировать покупателя автомобиля о показателях энергоэффективности и экологии транспортного средства. В частности, документ будет содержать в себе сведения о выбросах углекислого газа, а также расход бензина или дизеля на сто километров.

Владельцев электромобилей этикетка уведомит потреблении электроэнергии и запасе хода.

ГОСТ определяет, что новый документ будет дополнять привычные паспорт транспортного средства, сервисную книжку и руководство по эксплуатации. Этикетку энергоэффективности будут обязаны получить легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т, за исключением мелкосерийных.

Как пояснили в Росстандарте, Россия накопит статистику по выбросам углекислого газа, что поможет сформировать собственную политику регулирования выбросов СО₂.