"Адмирал" переиграл "Куньлунь" в серии буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался во Владивостоке, где Адмирал" принимал пекинский "Куньлунь". Основное веся завершилось вничью 4:4, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Адмирала".

"Адмирал" несколько раз выходил вперед и вел в счете, гости догоняли и в итоге сравняли счет. В составе приморцев отличились Кирилл Воронин, Юрий Петров, Мартин Бакош и Маркус Юнг. В составе "Куньлуня" два гола записал на свой счет Тайлер Вонг, по одной шайбе забросили Брендон Ил и Итан Верек. После 60 минут основного времени ничья 4:4. Дополнительный период победителя не выявил, а в серии буллитов верх взял "Адмирал" 3:2.

"Адмирал" набрал 42 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Куньлуня" 39 очков и девятая позиция.