Сбой на серой ветке метро: движение восстановлено и введено в график

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено, составы следуют по расписанию, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ранее сообщалось, что утром в субботу пассажиры жаловались на отсутствие движения поездов от "Чеховской" до "Отрадного". А в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. По сообщению столичного метро, остановка движения была вызвана необходимость проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино" из-за подозрений на неисправность.