Валов арестован за взяточничество

Бывший замминистра транспорта Московской области Алексей Валов арестован и будет содержаться под стражей до 2 февраля. Он обвиняется в том, что, занимая пост главы администрации Щелковского района, получил взятку в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Свою вину обвиняемый не признал.

По данным следствия Валов в 2017 году получил от подчиненной взятку в виде имущественных прав на "Мерседес-Бенц" за шесть с лишним миллионов рублей, из которых более трех миллионов плюс 241 тысяча рублей страховых премий оплатил подчиненной за покровительство и попустительство по службе.

61-летний Валов стал заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области он стал весной 2019 года, но уволился уже ноябре, передает РИА Новости.