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Аварии и ДТП 1 час назад

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7 декабря 201913:24

Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области

УМВД России по Владимирской области

Утром в субботу, 7 декабря, в Ковровском районе Владимирской области произошла серьезная авария, унесшая несколько человеческих жизней.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.

На месте аварии погибли три человека, управлявшие машинами в момент ДТП. Они скончались до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства фатального ЧП.

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