"Прекратите": Трамп обратился к руководству Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп в записи в Twitter потребовал от Всемирного банка прекратить финансирование Китая. Трамп удивлен, что КНР все еще получает денежные займы.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Разве это возможно? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!" — отметил американский лидер.

Всемирный банк традиционно возглавляет американец, а США вложили 16 процентов капитала финансовой организации.

Больше года Китай и США ведут "войну пошлин". Если до 15 декабря делегациям США и КНР не удастся договориться о прекращении ввода взаимных санкций, то Трамп вновь повысит пошлины на ряд товаров из Китая.