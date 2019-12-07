На Крите нашли икону святой Екатерины, написанную Эль Греко

В Греции обнаружены иконы святой Екатерины и Богородицы Одигитрия XVI века. Специалисты, занимающиеся византийскими ценностями, объявили, что авторство первой возможно принадлежит греческому иконописцу Доминикосу Феотокопулосу, позднее прославившемуся под именем Эль Греко.

Такое заявление было сделано на археологической конференции ученым Михалисом Андрианакисом.

Икона находится в небольшом храме в Апокоронасе — общине на севере острова Крит на побережье Критского моря в периферийной единице Ханья. Напомним, что Эль Греко родился в городе Кандия, который теперь называется Ираклион, в семье, изгнанной из Ханьи в Кандию после восстания против Венеции.

Так что можно предположить, что до исполнения 26 лет, когда Доминикос уехал в Венецию, он успел не только побывать на малой родине, но и написать там одну (или несколько) икон.

Подлинность авторства Доминикоса Феотокопулоса не случайно указывается со словом "предположительно". Из этого периода художника сохранились всего три иконы: Успение и Поклонение волхвов и Святой Лука, рисующий Мадонну — самая ранняя.

Все они стилистически отличаются от иконы святой Екатерины, больше похожей на поздние работы Эль Греко. Подпись на образе не хранилась: нижняя часть иконы была обрублена, чтобы поместить ее в иконостас храма, поэтому для верификации иконы ученые проведут лабораторные анализы изображения.

Как сообщил газете "Патрис" Андрианакис, "этот образ крайне важен, поскольку это первая икона художника, найденная на Крите, и ее анализ внесет значительный вклад в изучение критского периода Эль Греко, о котором известно очень мало".

Остается напомнить, что объявление о находке иконы было сделано накануне дня памяти святой великомученицы Екатерины, приходящегося на 7 декабря.