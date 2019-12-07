Футболисты "Манчестер Юнайтед" вступились за тренера

Игроки "Манчестер Юнайтед" обратились с просьбой к руководству клуба не увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Игроки попросили правление дать норвежцу шанс исправить положение.

Перед 15 туром "Манчестер Юнайтед" занимал девятое место, и руководство рассматривало возможность отставки Сульшера. Но перед игрой с "Тоттенхэмом" футболисты попросили не увольнять тренера и были услышаны. "Манчестер Юнайтед" победил лондонский клуб 2:1 и поднялся на шестое место. Отставка норвежца перестала быть актуальной.

Уле-Гуннар Сульшер – в прошлом нападающий "Манчестер Юнайтед", многократный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 1998/99. Именно его гол принес победу над "Баварией" в финальной встрече. Прошлой зимой норвежец возглавил "МЮ", сменив на этом посту португальца Жозе Моуринью.