США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО. Командующий Стивен Таунсенд считает, что российская сторона была не в курсе, кому принадлежит БПЛА, поэтому открыла огонь. Также Таунсенд требует, чтобы американской стороне вернули обломки.

Однако данных, на основании которых могло быть сделано такое заявление, нет. Официальный представитель командования Кристофер Карни лишь повторил слова о "российских наемниках" в Ливии.

Москва не раз опровергала подобные заявления. Кремль назвал уткой сообщение США о дестабилизационной роли российского военного вмешательства в ситуацию в Ливии, глава МИД РФ Сергей Лавров информацию о наемниках назвал слухами.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи (признано международным сообществом) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Хафтар 4 апреля начал в столице операцию по ликвидации террористических группировок. Ответом Сараджа была кампания "Вулкан гнева". В результатеп вооруженного противостояния погибли сотни людей, тысячи потеряли жилье.

С апреля армия Хафтара атакует столичный аэропорт Митига и летную академию в Мисурате якобы для уничтожения пунктов управления беспилотниками, которые используются в операциях против ЛНА, передает ТАСС.