Жительница Волгограда, защищавшая своего пса, потеряла палец в драке с собакой

Женщина из Волгограда пожаловалась на собаку породы алабай, в схватке с которой она лишилась пальца. Пострадавшая записала видеообращение из больничной палаты.

Как сообщает издание "Высота 102", вечером четвертого декабря 44-летняя Наталья Ч. выгуливала своего пса в Дзержинском районе города. Внезапно ее питомца атаковал алабай – собака Натальи получила серьезные травмы и впоследствии ей потребовалась операция.

Женщина встала на защиту собаки и агрессивное животное переключилось на нее. В итоге пострадавшая лишилась пальца на правой руке.

"На крики прибежали полицейские из роты ДПС, они вызвали мне скорую помощь. Один из них пытался преследовать собаку, но не нашел ее", — приводят слова Натальи волгоградские журналисты.

В больнице дама выяснила, что помимо нее в лечебное учреждение обращались еще два человека, покусанные, предположительно, все той же собакой. Все они обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Женщина предполагает, что у напавшего на нее алабая есть хозяин – Наталья припоминает, как видела своего четвероногого обидчика в компании человека, который, возможно, и являлся его владельцем.

В настоящее время жертва нападения озабочена выяснением местонахождения алабая-агрессора, так как беспокоится о том, чтобы он не увеличил свой счет.