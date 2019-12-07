Экс-замглавы щелковской администрации задержали на границе с Белоруссией

Бывший первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова, которой ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пыталась сбежать из России. Ее задержали на границе с Белоруссией.

Экс-чиновница собиралась пересечь границу на автомобиле, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил источник, близкий к следствию, Тамбова уволилась в минувшую пятницу, 6 декабря.

Женщине предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, кроме того, ее проверяют на причастность к получению взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС.

Тамбова является фигуранткой уголовного дела в отношении задержанного 4 декабря Георгия Волосевича, заместителя директора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ. Волосевич, которого подозревают в получении крупной взятки, заключен под стражу Бабушкинским судом Москвы на срок до 4 февраля будущего года.

Ранее по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 миллионов рублей была арестована бывший заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова, около месяца назад с ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Иванова дала показания, изобличающие бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова — его Бабушкинский суд столицы арестовал в субботу, 7 декабря, по обвинению в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 миллионов рублей.