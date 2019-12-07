"Марш достоинства" Чубарова сочли мелкой провокацией

Глава признанного экстремистским и запрещенного в России "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров анонсировал поход на Крым, пообещав мирную акцию под названием "Марш достоинства". Целью мероприятия, дата которого пока не определена, он назвал помощь международным организациям в воплощении в жизнь принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам крымского политолога Владимира Джараллы, история напоминает спектакль с заранее известным итогом. Оговорку устроителей по поводу сроков эксперт назвал примечательной, так как они "прекрасно знакомы с русскими пограничниками, и потому сказать — одно, а реализовать — другое".

Такого заявления от организации Чубарова следовало ожидать, заявил РИА Новости Джаралла: она "живет на подачки-гранты, и потому для их получения должна проявлять активность". Еще более актуальным это стало сейчас, когда наметившееся потепление отношений с Россией отодвигает радикалов на второй план.



Мелкой провокацией, ориентированной на внешнюю публику, назвал обещанный Чубаровым марш замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. "Конечно, никто их в Крым не пустит", — заявил он.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью RT напомнил, что в 2014 году лидерам меджлиса был запрещен въезд в Россию, так что "нейтральная полоса — предел их мечтаний, даже носком ботинка на крымскую землю им не ступить". Лидеры этой организации, добавил Бальбек, уже не раз собирались пройти массовым маршем через границу в Крым, но ровно перед нейтральной полосой все эти шествия и заканчивались.

А депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин объяснил заявление Чубарова "политическим хайпом" и желанием озвучить свою фамилию, а также провокацией в преддверии парижской встречи нормандской четверки 9 декабря. Акции протеста, по словам либерал-демократа, нужно было проводить тогда, когда в еще украинском Крыму "отключали электричество и воду, и от этого страдали все национальности, в том числе и крымские татары".