Украинское законодательство изменят, чтобы не возвращать банк Коломойскому

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не видит никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам (в частности, Игорю Коломойскому). "Мы действуем в интересах народа Украины", — заявил Гончарук изданию "РБК-Украина".

По его словам, в данный момент разрабатываются изменения в законодательство, которые сделают процедуру возвращения Приватбанка невозможной.

В конце ноября кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка. До конца года в суде будет рассмотрена апелляция на отмену национализации Приватбанка.

Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка, — отметил премьер. Он добавил, что передача банка является техническим решением без политического подтекста.

В апреле 2019 года киевский суд признал национализацию Приватбанка незаконной. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.